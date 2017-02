Polizeikelle. © Patrick Seeger/Archiv

Verkehr

Autofahrer hat trotz 4,6 Promille kaum Ausfallerscheinungen

Auf einem Rasthof an der A7 in der Lüneburger Heide hat die Polizei einen Autofahrer mit 4,6 Promille aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten in Buchholz/Aller kassierten nicht nur den Führerschein des Mannes, sondern auch seine Fahrzeugschlüssel an Ort und Stelle ein.