Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Zug

Unfälle

Ein leichtsinniger Autofahrer ist auf einem Bahnübergang von einem Zug gerammt worden. Er blieb jedoch unverletzt - und flüchtete vom Unfallort. Der Zugführer erlitt einen Schock.

Buxtehude. Wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte, war der 18-Jährige am Vorabend gegen Mitternacht auf die Gleise in Postmoor bei Buxtehude (Kreis Stade) gefahren. Dabei waren die Halbschranken heruntergelassen. Offenbar bemerkte der Autofahrer den heranfahrenden Zug noch und setzte zurück. Zu seinem Glück riss die Bahn nur die vordere Stoßstange des Autos weg. Anschließend fuhr der junge Mann einfach davon. Wenig später fand ihn die Polizei in seinem Heimatort wenige hundert Meter entfernt.

Der Zugführer wurde nach der Notbremsung mit einem leichten Schock in ein Krankenhaus gebracht. Die Strecke der Metronom-Bahngesellschaft zwischen Hamburg und Cuxhaven wurde nach über einer Stunde wieder freigegeben.

dpa