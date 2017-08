Unfälle

Autofahrer fährt gegen Wand einer Gaststätte in Emsbüren

Mit dem Auto gegen die Hauswand einer Gaststätte ist ein 46 Jahre alter Autofahrer in Emsbüren (Landkreis Emsland) gefahren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der Mann am Vorabend aus ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab.