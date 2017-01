Unfälle

Autofahrer bei Unfall an Bahnübergang schwer verletzt

Bei einem erneuten Unfall an einem Bahnübergang ist ein 63-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann war für mehrere Stunden eingeklemmt. Das Auto ist am Dienstagnachmittag in Blersum (Landkreis Wittmund) vor einen Zug gefahren.