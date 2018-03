Ein Polizist hält eine Haltekelle hoch. © Patrick Seeger/Archiv

Kriminalität

Autobahnpolizei stellt drei Kilo Heroin sicher

Einer Streife der Osnabrücker Autobahnpolizei ist ein mutmaßlicher Schmuggler mit drei Kilo Heroin ins Netz gegangen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fiel den Beamten bereits am Dienstagabend auf der Autobahn 30 ein in Richtung Hannover fahrendes Auto mit niederländischer Zulassung auf.