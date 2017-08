Verkehrsminister Olaf Lies (SPD). © Holger Hollemann/Archiv

Verkehr

Autobahn 1 wird weiter ausgebaut

Der sechstreifige Ausbau der A1 wird in Niedersachsen fortgesetzt. Am Freitag gab Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) mit dem ersten Spatenstich an der Anschlussstelle Lohne den Startschuss für die Bauarbeiten zwischen Lohne und Bramsche.