Unfälle

Auto zu spät gesehen: 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall in Werlte im Landkreis Emsland hat ein 20-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte ein 50-Jähriger am Donnerstagnachmittag mit seinem Wagen nach links abbiegen, musste jedoch auf einen Trecker warten.