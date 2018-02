Ein Polizeifahrzeug steht mit Blaulicht auf der Straße. © Patrick Seeger/Archiv

Unfälle

Auto überschlägt sich in Nienburg/Weser: Schwerverletzte

Bei einem Autounfall in Nienburg an der Weser sind in der Nacht zu Sonntag zwei junge Männer und eine junge Frau schwer verletzt worden. Der 25-jährige Fahrer habe vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren, sagte ein Polizeisprecher.