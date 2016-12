Kriminalität

Glück im Unglück hatten ein 22-jähriger Fahrer und seine Beifahrerin: Auf der Landstraße 523 kurz vor Beierfelde (Landkreis Göttingen) kamen sie mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab.

Osterode. Das Auto geriet in der Nacht auf Samstag in den Straßengraben, prallte gegen einen Erdwall und überschlug sich. Die Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt, wie die Polizei Nordheim/Osterode mitteilte. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf etwa 3 000 Euro geschätzt.

dpa