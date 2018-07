In einigen Regionen in Niedersachsen und Bremen hat es in diesem Jahr bisher schon mehr sommerliche Tage gegeben als im gesamten vergangenen Jahr. Besonders deutlich fällt der Unterschied in Bremen aus: Bis Donnerstag zählte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Hansestadt 31 Tage, an denen das Thermometer mehr als 25 Grad Celsius anzeigte.