Unfälle

Auto überschlägt sich: Fahrer tot

Ein Autofahrer ist bei Osnabrück tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der 50-Jährige bereits am Dienstagabend im Vorort Voxtrup in eine Baustellenabsicherung, beschädigte einen Zaun, rutschte weiter auf einen Grünstreifen und überschlug sich schließlich auf der Straße.