Unfälle

Auto überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall ist ein 43 Jahre alter Autofahrer in Bad Zwischenahn (Kreis Ammerland) in der Nacht zum Donnerstag schwer verletzt worden. Der Wagen kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Graben liegen, wie die Polizei mitteilte.