Unfälle

Auto trifft auf Sofa

Was ist braun, aus Leder und liegt auf der Straße? Eine Frau ist mit ihrem Wagen auf einer dunklen Landstraße in ein Sofa gekracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die 54-Jährige am Dienstagabend auf einer Straße in der Nähe des Ortes Geeste im Emsland unterwegs, als sie auf das zweisitzige Ledersofa auffuhr. Der Frau geschah nichts, am Auto entstand ein Blechschaden.