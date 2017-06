Unfälle

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Vechta sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Ihre drei Kinder, die auf der Rückbank saßen, kamen mit dem Schrecken davon.

Lohne. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, kam eine 33-Jährige am Samstag mit ihrem Kleinwagen zwischen Dinklage und Lohne von der Straße ab. Der Wagen riss ein Straßenschild und einen Leitpfosten um, ehe er rund 50 Meter weit durch den Straßengraben rutschte. Die Fahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch die 27-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Die ein bis elf Jahre alten Kinder blieben unverletzt, wurden aber trotzdem zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

dpa