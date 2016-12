Unfälle

Auto prallt gegen Haus, Anhänger rutscht in Kanal

Bei einem Unfall in Rhauderfehn im Kreis Leer ist ein Auto vor eine Hauswand geprallt und ein Anhänger in einem Kanal gelandet. Eine 20-Jährige stieß mit ihrem Wagen am Samstagabend beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.