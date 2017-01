Drei Verletzte bei Autounfall im Landkreis Osnabrück. © Carsten Rehder/Archiv

Unfälle

Auto prallt gegen Baum: drei Verletzte

Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Melle (Landkreis Osnabrück) am Mittwochabend verletzt worden. Ein 50 Jahre alter Autofahrer kam aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte.