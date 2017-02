Für den Fahrer des Wagens kam jede Hilfe zu spät. © Nicolas Armer/Archiv

Unfälle

Auto prallt gegen Baum: Fahrer stirbt am Unfallort

Ein Autofahrer ist in Wardenburg (Kreis Oldenburg) auf einer Landstraße gegen einen Baum gefahren und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich das Unglück bereits am Freitagabend, als der 58-Jährige mit seinem Wagen nach rechts von der Straße abkam.