Auto prallt gegen Bäume: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Unfälle

Ein 20-Jähriger ist am Samstag im Landkreis Stade mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Mann aus dem Auto in einen Wassergraben geschleudert, teilte die Polizei mit.

Himmelpforten. Mutige Ersthelfer hätten den jungen Mann über Wasser gehalten, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er anschließend in eine Klinik nach Hamburg geflogen. Ein Ersthelfer erlitt bei dem Unfall einen Schock und wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus nach Stade gebracht. Der 20 Jahre alte Autofahrer hatte in einer Kurve auf regennasser Straße zwischen den Ortschaften Himmelpforten und Breitenwisch die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Die Landesstraße wurde vorübergehend voll gesperrt.

dpa