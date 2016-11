Verkehr

Auto kommt von Straße ab und rammt Baum: Fahrer tot

Bei einem Unfall in Rütenbrock im Kreis Emsland ist ein 60 Jahre alter Autofahrer tödlich verletzt worden. Der Mann aus Haren sei am Sonntagvormittag in Richtung Bundesstraße 408 unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.