Unfälle

Auto gerät in Gegenverkehr: Drei Verletzte

Drei Menschen sind bei einem Unfall in der Nähe von Horneburg (Kreis Stade) verletzt worden. Eine 21-Jährige kam am Samstag mit ihrem Auto von ihrer Spur ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.