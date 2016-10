Ein Rettungswagen fährt auf einer Straße mit Blaulicht entlang. © Lukas Schulze/Archiv

Unfälle

Auto fährt in Graben: Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Twist (Landkreis Emsland) ist eine 30 Jahre alte Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau kam mit ihrem Auto am Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.