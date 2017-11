Unfälle

Auto fährt in Fußgängergruppe: kein Hinweis auf Anschlag

Im niedersächsischen Cuxhaven ist ein Mann mit seinem Auto in eine Fußgängergruppe gefahren. Wie die Polizei in Oldenburg am Sonntagvormittag über Twitter mitteilte, wurden sechs Menschen verletzt, einer von ihnen schwer.