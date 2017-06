Unfälle

Auto fährt gegen Baum: Frau schwer verletzt

Eine 78 Jahre alte Frau ist im Landkreis Hildesheim mit ihrem Auto frontal gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Wagen kam am Donnerstagmorgen in Bad Salzdetfurth aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei in Hildesheim mitteilte.