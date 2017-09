Unfälle

Auto fährt gegen Baum: Fahrer kommt ums Leben

Ein Auto ist in der Grafschaft Bentheim gegen einen Baum gefahren, der Fahrer starb dabei. Das in den Niederlanden zugelassene Fahrzeug war am Samstagabend in der Nähe von Wilsum mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als es von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte.