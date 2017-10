Unfälle

Bei einem Unfall in Lingen ist ein junger Mann in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt worden - er war mit seinem Auto ins Schleudern geraten und auf einem Brückengeländer hängengeblieben.

Lingen. Der Wagen hing schräg auf dem Geländer und drohte, mehrere Meter tief in den Bach unter der Brücke hinabzustürzen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 20 Jahre alte Fahrer schwer verletzt in seinem Auto eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

dpa