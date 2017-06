Museen

Das Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven mischt sich mit einer neuen Dauerausstellung in die aktuelle Migrationsdebatte ein. Dabei kommen Einwanderer und ihre Nachfahren, Wissenschaftler und die Besucher selbst zu Wort.

Bremerhaven. In einem Aufnahmestudio werden Interviews aufgezeichnet, die später in Ausschnitten präsentiert werden. Besucher werden zu ihrer Meinung zu aktuellen Migrationsthemen befragt, das Ergebnis wird ebenfalls zeitnah gezeigt. In vorausgegangenen Befragungen von Besuchern sei deutlich geworden, dass Migration stark mit Angst einhergehe, sagt Museumsdirektorin Simone Eick. Im "Studio Migration" soll die Angst in Neugierde umgewandelt werden.

dpa