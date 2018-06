Hildesheim

Eine Reise ins Innere der Mumie" vor. "Dank der Daten, die wir durch einen extrem hoch auflösenden Computertomographie-Scanner in Heidelberg gewonnen haben, können wir als erstes Museum weltweit ein solches Hologramm zeigen", betonte Ausstellungskurator Oliver Gauert.

Ab Samstag können Interessierte die Schau besuchen. Im Mittelpunkt steht eine Frau namens Ta-cheru, die im vierten Jahrhundert vor Christus in der Region des heutigen Luxor in Ägypten lebte. Sieben Monitore, ein digitaler Bilderrahmen und ein großes und ein kleines Prisma projizieren das Hologramm schwebend in die Mitte des Raumes. Besucher können dabei zusehen, wie sich die Mumie entblättert: In der ersten Schicht ist der geschlossene Sarkophag zu sehen, später der in Binden gewickelte Körper und schließlich nur noch die Knochen der Ägypterin. Das digital rekonstruierte Gesicht Ta-cherus war schon einmal zu sehen, im Herbst 2017 in einer Ausstellung im bayerischen Rosenheim.

dpa