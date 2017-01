Ruinen der antiken Stadt Palmyra. Foto: Chris Melzer/Archiv

Ausstellung über Syriens zerstörtes Erbe Palmyra

Das Kestner-Museum in Hannover präsentiert im Frühjahr eine Ausstellung über die von der Terrormiliz IS zerstörte antike syrische Oasenstadt Palmyra. Im Mittelpunkt der Schau in Hannover stehen rund 20 Zeichnungen des französischen Architekten Louis-François Cassas (1756-1827).