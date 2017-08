Ausstellungen

Ausstellung "Kapier Papier" lädt Kinder zum Mitmachen ein

Im Alltag geht es nicht ohne Papier - für Notizen, zum Basteln, Malen oder Verpacken. Doch wie stellt man eigentlich Papier her? Und welche verschiedenen Sorten gibt es? Diese Fragen können Kinder in einer Mitmachausstellung in Bremen beantworten.