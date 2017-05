Das Landesmuseum Braunschweig. © Peter Steffen/Archiv

Ausstellungen

Ausstellung: Einfluss von Luthers Ideen auf die Gegenwart

Den Einfluss von Martin Luther und seinen berühmten 95 Thesen auf die Gegenwart zeigt noch bis Mitte November eine Ausstellung im Braunschweiger Landesmuseum. Die Schau entstand in Zusammenarbeit mit den Evangelisch-lutherischen Landeskirchen in Braunschweig und Hannover, sie wird am Sonntag eröffnet.