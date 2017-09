Sigmar Gabriel (SPD) gibt in Goslar seine Stimme zur Bundestagswahl 2017 ab. © S. Pförtner/Archiv

Wahlen

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat bei der Stimmabgabe für die Bundestagswahl die Sozialdemokraten unter Druck gesehen. Mit Blick auf seine Partei sagte der SPD-Politiker, es sehe nicht gut aus.

Hannover. Gabriel war mit seiner Frau Anke gegen 12.40 Uhr in sein Wahllokal in Goslar zur Stimmabgabe gekommen. Letzte Umfragen sahen die Union zwischen 34 und 36 Prozent. Die SPD stand bei 21 bis 22 Prozent. Die AfD lag demnach zwischen 11 bis 13 Prozent, die Linke kam auf 9,5 bis 11, die FDP auf 9 bis 9,5 Prozent. Die Grünen standen in den Umfragen bei 7 bis 8 Prozent.

dpa