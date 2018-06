Trotz aller Kritik geht die rot-schwarze Landesregierung mit ihrem Vorhaben in den Endspurt, den Reformationstag am 31. Oktober zum neuen Feiertag zu machen. Der entsprechende Gesetzentwurf soll heute im Rechts- und Verfassungsausschuss beraten werden, bevor in der kommenden Woche der Landtag das letzte Wort hat.