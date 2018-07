Ein aufgebrachtes Unfallopfer hat in Bremen den Fahrer eines Lastwagens verprügelt. Wie die Polizei am Montag berichtete, streifte bei dem Unfall am Sonntagabend der 43 Jahre alte Lkw-Fahrer einen in einer Parkbucht abgestellten Transporter, so dass der Aufbau abriss und samt Ladung auf den Gehweg rutschte.