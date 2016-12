Notfälle

Ausschlag und Atemnot: Feuerwehr rückt zur Schule aus

Insgesamt 15 Schüler einer Schule in Wolfenbüttel haben am Mittwoch über Atemnot und juckende Hautausschläge geklagt. Die Schule alarmierte daraufhin den Rettungsdienst, der die Fünftklässler nach Braunschweig in eine Klinik brachte.