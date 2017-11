Notfälle

Aus der Kneipe in den Fluss: Betrunkener gerettet

Ein Betrunkener ist in Bad Salzdetfurth im Landkreis Hildesheim in das Flüsschen Lamme gestürzt. Der Mann lag bäuchlings im Wasser und konnte sich nur mit Mühe an einigen Ästen festhalten, wie die Polizei mitteilte.