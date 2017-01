Einer Person werden Handschellen angelegt. © Andreas Gebert/Archiv

Kriminalität

Aus dem Zug ins Gefängnis: Verkehrssünder festgenommen

Durch Zufall ist die Bundespolizei in Bad Bentheim auf einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten Verkehrssünder gestoßen. Weil der seit zwei Jahren gesuchte 28-Jährige bei einer Routinekontrolle am Mittwochabend in einem Intercity sehr nervös reagierte, nahmen ihn die Polizisten genauer unter die Lupe.