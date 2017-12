Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU).© Holger Hollemann/Archiv

Landtag

Aus Sorge vor Schweinepest: Wildschweinbestände reduzieren

Als Vorbeugung gegen eine mögliche Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest will Niedersachsen die Wildschweinbestände verringern. Dazu soll auch die Schonzeit für Schwarzwild aufgehoben werden, kündigte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Mittwoch in Hannover an.