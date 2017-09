Ein Kran steht an einem eingerüsteten Haus. © Jens Wolf/Archiv

Bau

Auftragslage der Bauindustrie verschlechtert sich minimal

Die Bauindustrie in Niedersachsen und Bremen hat im ersten Halbjahr 2017 einen etwas schwächeren Auftragseingang verzeichnet. In den ersten sechs Monaten sanken die Auftragseingänge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,2 Prozent auf 4,42 Milliarden Euro, wie der Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen am Mittwoch mitteilte.