In einer niedersächsischen Gemeinde gibt es eine auffällige Zunahme an neu diagnostizierten Nierenkrebsfällen. In der Gemeinde Holdorf (Landkreis Vechta) mit 7000 Einwohnern erfasste das Epidemiologische Krebsregister Niedersachsen von 2010 bis 2016 20 neue Patienten mit Nierenkrebs.