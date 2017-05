Bildung

Auerbacher ohne Chance im Wettbewerbsfinale "Starke Schule"

Die Seminar-Oberschule in Auerbach (Vogtlandkreis) ist beim Finale im Wettbewerb "Starke Schule" leer ausgegangen. Die Landessieger gehören laut einer Mitteilung nicht zu den zehn am Donnerstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin gekürten Preisträgern.