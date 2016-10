Betten stehen in Sumte in der Notunterkunft in einem Schlafraum. © Philipp Schulze/Archiv

Migration

Auch Notunterkunft in Sumte geschlossen

Die Notunterkunft für Flüchtlinge in Sumte ist wie geplant am Freitag wieder an den Eigentümer zurückgegeben worden. "Der Vertrag zwischen Land und Betreiber ist wie angekündigt zum 14. Oktober ausgelaufen", sagte Matthias Eichler, Sprecher des Innenministeriums in Hannover am Freitag.