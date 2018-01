Attacken gegen Bürgermeister: Städte fordern härtere Strafe

Landtag

Angesichts zunehmender Gewalt gegen Bürgermeister und andere kommunale Bedienstete hat der niedersächsische Städte- und Gemeindebund gefordert, diese Straftaten härter zu ahnden.

Hannover. "Hier sollten strafverschärfende Maßnahmen gelten - ähnlich wie bei Gewalt gegen Polizisten und Rettungskräfte", sagte Verbandssprecher Thorsten Bullerdiek der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Denn auch Bürgermeister würden sich für das Gemeinwesen engagieren.

Im November hatte der Messerangriff auf den Bürgermeister der sauerländischen Stadt Altena bundesweit für Schlagzeiten gesorgt. Nach Beobachtung des Städte- und Gemeindebundes hat auch in Niedersachsen die Gewaltbereitschaft gegen Lokalpolitiker zugenommen. Der Landtag will sich auf Antrag der CDU in seiner Plenarsitzung am Mittwoch mit dem Thema befassen. "Wir wollen Kommunalpolitikern den Rücken stärken und zeigen, dass sie mit dem Problem nicht allein sind", sagte dazu CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer.

