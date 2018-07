Hannover

Die Kosten von 10 bis 15 Millionen Euro würden vom Bund erstattet.

Die 1484 Fässer enthalten den Angaben zufolge schwach- und mittelradioaktive Abfälle aus den 1980-er/90-er Jahren aus den Bereichen Medizin, Forschung und Technik. Zuvor hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" über die Pläne berichtet.

"Niedersachsen bereitet alles dafür vor, die Fässer so früh wie möglich endlagergerecht an den Bund zu übergeben", teilte Umweltminister Olaf Lies (SPD) mit. In Jülich ist die GNS Gesellschaft für Nuklear Service zuständig. Die Fässer werden für eine spätere Einlagerung im Schacht Konrad in spezielle Container verpackt - und danach zunächst wieder im Zwischenlager Leese eingelagert.

In Leese sind zudem noch 3400 weitere Fässer. Sie sind neuer, müssen aber auch noch besser verpackt werden. Das Umweltministerium plant, dies mit der zuständigen Firma, GE Healthcare, nun anzugehen, wie eine Sprecherin sagte.

dpa