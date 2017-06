Unfälle

Asylbewerber beim Baden vermutlich ertrunken

Ein 24 Jahre alter Asylbewerber ist beim Baden im Vechtesee in der Innenstadt von Nordhorn in der Grafschaft Bentheim vermutlich ertrunken. Der Afghane sei mit einem Bekannten am Samstagnachmittag am Strandabschnitt ins Wasser gegangen und plötzlich verschwunden, sagte ein Sprecher der Polizei.