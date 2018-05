Professionelle Feuerwerker aus Europa und Neuseeland kämpfen in diesem Jahr um den Sieg beim Wettbewerb in den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Beim internationalen Feuerwerkswettbewerb werden an insgesamt fünf Abenden bis Mitte September Teams aus Italien, Norwegen, Rumänien, Portugal und Neuseeland auftreten.