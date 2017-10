Die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke. © Bernd von Jutrczenka/Archiv

Migration

Asyl-Quoten in Bremen besonders hoch

Die Anerkennungsquote für Asylsuchende hat sich in Bremen im bundesweiten Vergleich als besonders hoch herausgestellt. In Bremen war die Schutzquote von Flüchtlingen aus dem Irak in den ersten sechs Monaten des Jahres mit 96,4 Prozent fast doppelt so hoch wie in Berlin, wo die Quote bei 50,3 Prozent lag.