Asli Erdogan will Friedenspreis für Inhaftierte annehmen

Auszeichnungen

Für alle anderen in der Türkei inhaftierten Schriftsteller will die türkische Autorin Asli Erdogan am Freitag in Osnabrück den Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis entgegennehmen.

Osnabrück. Sie sei aufrichtig dankbar für diese Auszeichnung, sagte die 50-Jährige am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Osnabrück. "Ich bin nicht gut vorbereitet, weil ich nie gedächt hätte, dass ich meinen Pass zurück bekommen würde", sagte Erdogan.

Bis zuletzt hatten Vertreter der Stadt und Organisatoren des Friedenspreises Zweifel, ob die Autorin tatsächlich würde kommen können. Erdogan war im August 2016 nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei verhaftet worden, im Dezember kam sie wieder frei.

Im Juni 2017 hob ein Gericht in Istanbul zwar die Ausreisesperre Erdogans auf, die Behörden gaben ihr aber zunächst ihren Reisepass nicht zurück. Erst zwei Wochen vor der Verleihung teilte die Stadt Osnabrück mit, dass die Schriftstellerin überraschend ihren Pass wiederbekommen habe.

Erdogan ist in ihrer Heimat wegen Terrorvorwürfen angeklagt. Sie nimmt an, dass ihr Alltag dort überwacht wird, "jedes Gespräch am Telefon, jede Mail" verfolgt wird. Nach ihrer Haftentlassung habe sie ihre Freunde nicht angerufen, um sie nicht auch in Gefahr zu bringen, erzählte die Schriftstellerin in Osnabrück.

Am Freitag wird Asli Erdogan im Friedenssaal des Rathauses der mit 25 000 Euro dotierte Remarque-Friedenspreis für ihr journalistisches und schriftstellerisches Wirken verliehen. Darin beschreibt sie die Auswirkungen der politischen Verhältnisse in der Türkei auf die Menschen und ihren Alltag. Ein mit 5000 Euro dotierter Sonderpreis geht an die Initiative Pulse of Europe.

dpa