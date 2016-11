Raumfahrt

Das europäische Luft- und Raumfahrtunternehmen Airbus Safran Launchers sieht sich mit seiner Trägerrakete Ariane 5 und dem geplanten Nachfolgemodell Ariane 6 gut für den internationalen Wettbewerb gerüstet.

Bremen. "Im Vergleich zu unseren Mitbewerbern sind wir die Zuverlässigsten. Die Ariane 6 wird das von 2020 an sukzessive weiter unter Beweis stellen und unsere Marktführerposition in der kommerziellen Raumfahrt ausbauen", sagte der Produktionschef des Ariane-5-Programms, Sören Scholz, der Deutschen Presse-Agentur in Bremen. Erstmals werde am 17. November eine Ariane 5 mit gleich vier Galileo-Satelliten vom Weltraumbahnhof Kourou abheben. "Das wird mit rund vier Stunden die bisher längste Ariane-Mission."

dpa