Archäologie

Archäologen werben für Erhalt von Römerlager Wilkenburg

Archäologen und Denkmalschützer sehen das 2015 entdeckte römische Marschlager in Wilkenburg bei Hannover in Gefahr. Es drohe in diesem Jahr dem Kiesabbau zum Opfer zu fallen, trotz seiner überragenden Bedeutung als landesweit größtes römisches Bodendenkmal, sagte der Sprecher des Archäologischen Arbeitskreises Niedersachsen, Robert Lehmann.