Archäologie

Archäologen legen mittelalterliche Siedlung frei

Archäologen haben in Hesel im Kreis Leer die Fundamente zweier Häuser aus dem Mittelalter freigelegt. Die Grubenhäuser seien Teil einer früh- bis hochmittelalterlichen Siedlung, die im Vorfeld von Bauarbeiten zu einer Altenpflegeeinrichtung entdeckt wurden, teilte die Ostfriesische Landschaft am Freitag in Aurich mit.